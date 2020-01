È stata archiviata l’indagine sulla casa di Elisabetta Trenta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo le polemiche e il trasloco fatto lontano dai riflettori della stampa, Elisabetta Trenta può tornare a tirare un sospiro di sollievo. Mentre lo scandalo legato al suo appartamento di Stato si sta sgonfiando, anche se sembra le sia costato la partecipazione al Team Futuro del Movimento 5 Stelle, i magistrati hanno deciso di archiviare l’indagine. È stata archiviata l’indagine sulla casa di Elisabetta Trenta LEGGI ANCHE> Elisabetta Trenta ha traslocato dall’appartamento di Stato I magistrati hanno archiviato l’indagine sul cosiddetto “appartamento di Stato” dell’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta poiché non sarebbero emerse ipotesi di reato militare alla fine degli accertamenti della procura diretta da Antonio Sabino. L’indagine era stata aperta lo scorso novembre quando emerse che l’ex ministro aveva ottenuto un appartamento ... Leggi la notizia su giornalettismo

