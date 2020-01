Donna muore folgorata nella vasca: stava facendo il bagno con il cellulare in carica (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una Donna di 45 anni, Nathalie Pszola, ha perso la vita in seguito a una scossa elettrica: stava facendo il bagno nella vasca mentre teneva in mano il telefono cellulare, in carica accanto a lei. L'episodio è accaduto a Dole nella regione francese del Jura. La vittima è morta questa mattina in ospedale, lasciando il compagno e due figli. Leggi la notizia su fanpage

