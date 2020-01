Consiglio comunale di Geraci Siculo boccia cittadinanza onoraria a Segre (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Consiglio comunale di Geraci Siculo, paese delle Madonie, nel Palermitano, boccia la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Lo riferisce il gruppo UniAmo Geraci. Una decisione, quella dell'assemblea consiliare, respinta a maggioranza. La proposta, che era stata avanzata con apposita mozione dal gruppo di minoranza UniAmo Geraci, non ha registrato il consenso necessario per essere approvata ieri pomeriggio. I componenti del gruppo consiliare di maggioranza Geraci Bene Comune, infatti, "con la piena condivisione politica del sindaco Luigi Iuppa e di tutta l'amministrazione comunale", e' la denuncia, "hanno bocciato la mozione che, quindi, non e' passata alla prova dei voti". La proposta bocciata conteneva anche altre iniziative contro il razzismo e la xenofobia, che erano state gia' esaminate e approvate all'unanimita' nell'ultima seduta ... Leggi la notizia su ilfogliettone

