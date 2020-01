Clima, il direttore di Lancet con Greta Thunberg: “Ha detto le verità in faccia ai potenti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il merito di Greta Thunberg è quello di aver detto la verità sul futuro del pianeta ai “potenti” della Terra. Il direttore di Lancet, Richard Horton – ospite venerdì 10 gennaio dell’Istituto Mario Negri per discutere di salute planetaria con Giuseppe Remuzzi e Walter Ricciardi nell’ambito dell’incontro dal titolo: Planetary Health through the lens of Lancet – prende la parte della giovanissima attivista svedese. “Greta Thunberg ha mobilitato un’intera generazione: a lei va riconosciuto il merito di aver detto la verita’ in faccia ai capi delle nazioni– sostiene Horton a margine dell’incontro- ‘Dire la verita”, ‘agire adesso’ e ‘andare oltre la politica‘ sono i miei mantra e Greta incarna alla perfezione questi tre concetti- osserva il direttore di Lancet. Alla sua ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Segnale_Orario : RT @RepubblicaTv: Clima, il direttore di Lancet Richard Horton con Greta Thunberg: 'Ha detto la verità in faccia ai potenti» - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Clima, il direttore di Lancet Richard Horton con Greta Thunberg: 'Ha detto la verità in faccia ai potenti» - merysolaro : RT @RepubblicaTv: Clima, il direttore di Lancet Richard Horton con Greta Thunberg: 'Ha detto la verità in faccia ai potenti» -