Cinquemila volpi volanti morte in Australia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ogni giorno, con il cuore addolorato, ci ritroviamo a guardare immagini di ciò che sta accadendo in Australia, a causa delle alte temperature. Una tragedia che sembra non avere fine, che ha stroncato la vita ad oltre un miliardo di animali. L’ultima notizia riguarda 5.000 volpi volanti morte. I loro corpicini senza vita sono stati trovati ammassati l’uno sull’altro, vicino a Melbourne. Le volpi volanti, sono una specie di pipistrello molto delicato. Le alte temperature, che hanno superato i 40 gradi centigradi, sono risultate fatali per questa specie di animali. Il caldo ha praticamente “cotto vive” le povere volpi. Secondo alcuni dati riportati, dal 2017 ad oggi, sono state 30.000 le volpi volanti uccise dal caldo. Questo numero sta crescendo soprattutto negli ultimi ... Leggi la notizia su bigodino

