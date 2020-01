Calenda: io sindaco Roma? mia priorità in questo momento è Azione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Me lo hanno chiesto 60 volte… Pero’ in questo momento sto facendo un altro lavoro”. Queste la risposta di Carlo Calenda, europarlamentare e leader di Azione, ad Agora’ RaiTre, alla domanda se avesse ricevuto richieste per fare il sindaco di Roma. Ed alla successiva domanda se lo escludesse in assoluto, continua “Non faccio questa cosa qua, siccome tendo a rispettare quel che dico… Fra un anno e mezzo vediamo come lavora Azione, questa e’ la priorita’ per me in questo momento”. L'articolo Calenda: io sindaco Roma? mia priorità in questo momento è Azione proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

