Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz non è più incedibile, Real a Barça ci pensano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo gli arrivi di Demme e Lobotka, Fabian Ruiz rischia il posto e potrebbe essere l’indiziato numero uno a partire Demme, Lobotka e Amrabat. Gattuso vuole rifondare il centrocampo del Napoli e tra gennaio e giugno molti saranno i giocatori azzurri destinati a partire. Tra questi c’è Fabian Ruiz, gioiello del primo Napoli di Ancelotti, scomparso in questa stagione travagliata dei partenopei. Secondo La Gazzetta dello Sport lo spagnolo è l’indiziato numero uno a lasciare la Campania.L’ex Betis non ha accettato la proposta di rinnovo presentata da De Laurentiis e continui a flirtare con le big spagnole. Se a giugno Real Madrid o Barcellona dovessero offrire almeno 70 milioni di euro, il Napoli potrebbe seriamente pensare di cedere Fabian Ruiz. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

