Brexit, psicodramma Erasmus: il Regno Unito non uscirà dal programma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Londra non rinuncerà all’Erasmus. A rassicurare gli studenti inglesi è il sottosegretario all’Istruzione e università, Chris Skidmore, in risposta alle polemiche scoppiate dopo la bocciatura ai Comuni di un emendamento presentato dalle opposizioni sul programma europeo. La partecipazione del Regno Unito ad Erasmus+, ha rassicurato Skidmore, «farà parte dei nostri negoziati futuri con l’Unione europea. Diamo grande valore agli scambi internazionali tra studenti». Last night’s vote- game playing by opposition parties- does not end or prevent the UK participating in @EUErasmusPlus after leaving the EU. We remain open to participation and this will be part of future negotiations with the EU- we highly value international student exchanges— Chris Skidmore (@CSkidmoreUK) January 9, 2020 Il voto del Parlamento britannico aveva scatenato una nutrita polemica sui ... Leggi la notizia su open.online

Brexit psicodramma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brexit psicodramma