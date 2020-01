ATP Cup 2020: Spagna-Belgio 2-1, iberici in semifinale grazie al doppio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di bilancio, tempo di cronaca per l’ultimo quarto di finale dell’ATP Cup, rassegna a squadra riservato alle compagine nazionali del tennis in Australia. Definito, dunque, il quadro delle qualificate al prossimo turno di questa competizione: dopo la Serbia, vittoriosa 3-0 contro il Canada, è stata la Spagna a ottenere il pass, piegando il Belgio 2-1. Pronti, via e il n.10 del mondo Roberto Bautista Agut non ha pietà. L’iberico, tra gli eroi nella vittoria della Coppa Davis 2019 a Madrid, conferma i pronostici e supera con il punteggio di 6-1 6-4 il belga Kimmer Coppejeans (n.158 ATP). La differenza dal punto di vista tecnico si vede tutta e lo spagnolo comanda lo scambio senza affanni, imponendosi in 1 ora e 32 minuti di partita. Una prova di grande maturità per Bautista Agut che, come si suol dire, timbra il cartellino e porta in vantaggio (1-0) le Furie ... Leggi la notizia su oasport

