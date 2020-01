Aerospazio: Thales Alenia Space costruirà il satellite Amazonas Nexus di Hispasat (Di venerdì 10 gennaio 2020) Hispasat, l’operatore spagnolo di telecomunicazioni satellitari, ha assegnato a Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), il contratto per la costruzione del satellite Amazonas Nexus, che sostituirà e espanderà le capacità del satellite Amazonas 2, in orbita a 61º ovest. Il contratto è stato firmato oggi a Madrid, con Thales Alenia Space risultata vincitrice fra la concorenza. Il nuovo High Throughput satellite (HTS) consentirà a Hispasat di accedere a nuovi clienti e mercati, offrendo servizi di mobilità ad alta capacità ai settori del trasporto aereo e marittimo. Inoltre, continuerà la fornitura di servizi agli attuali clienti Hispasat che utilizzano i servizi di Amazonas 2. In qualità di prime contractor, Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, della produzione, della verifica e dei test di accettazione in orbita del satellite ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

