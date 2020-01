Veneto, la Regione non si costituisce parte civile al processo sui “casalesi di Eraclea”. M5s: “Forse per Zaia non è una priorità” (Di giovedì 9 gennaio 2020) VENEZIA – La mancata costituzione della Regione quale parte civile nel processo per la Camorra infiltrata nel Comune di Eraclea, ha scatenato le polemiche del Movimento Cinquestelle. I consiglieri regionali denunciano: “La Regione si sveglia all’ultimo minuto: forse per Zaia non era una priorità”. In effetti da Palazzo Balbi in riva al Canal Grande una telefonata alla Procura della Repubblica era partita solo due giorni prima dell’udienza preliminare. Alla vigilia, la giunta aveva preso in esame la questione di costituirsi all’udienza preliminare prevista per il giorno successivo, mercoledì 8 gennaio, con una delibera. Troppo tardi. Nessun avvocato si è presentato nell’aula-bunker di Mestre dove è stato fatto l’appello di 78 persone, 37 delle quali indagate per concorso in associazione mafiosa. Un processo senza precedenti in Veneto, dai tempi del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

