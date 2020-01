Uomini e Donne, il matrimonio di Chiara ed Edo: il racconto delle nozze (Di giovedì 9 gennaio 2020) Uomini e Donne è un programma capace di regalare emozioni davvero uniche ai tanti affezionati telespettatori di Canale 5 e questo è un caso di quelli. Chiara e Edo si sono conosciuti proprio grazie al Trono Over di Uomini e Donne. I due si sono innamorati a tal punto che hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con il passo più importante, quello del matrimonio. Su Witty sono state pubblicate le immagini esclusive proprio del giorno delle nozze di Edo e Chiara. Curiosi di conoscere tutti i dettagli sul matrimonio dei due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne? Oggi i telespettatori di Canale 5 si sono emozionati con queste immagini, andate in onda nella puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio 2020 e noi vi raccontiamo quello che è successo! Dal Trono Over di Uomini e Donne fino al matrimonio: Edo e Chiara hanno detto di sì 21 dicembre 2019, Mondaino, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

matteorenzi : Visitando le missioni dei nostri soldati all’estero ho conosciuto storie bellissime e stretto mani di donne e uomin… - matteosalvinimi : Silenzio assoluto dal ministro della giustizia, mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazion… - matteosalvinimi : Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato… -