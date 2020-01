Tripoli dice sì al cessate il fuoco proposto da Putin ed Erdogan (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico guidato da Fayez al-Sarraj ha annunciato di aver “accolto con favore qualsiasi appello serio a riprendere il processo politico e ad allontanare la guerra”, come previsto dall’accordo politico libico e dal sostegno al corso della conferenza di Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite, in riferimento alle discussioni tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il suo omologo russo Vladimir Putin sulla crisi libica. Lo riferiscono i media libici dopo la richiesta di Ankara e Mosca di una tregua a partire dalla mezzanotte di domenica.Il Consiglio è impegnato a mettere fine allo “spargimento di sangue”, per “l’integrità dell’unità nazionale e l’adozione di una soluzione politica per porre fine alla crisi”. “La guerra che il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

