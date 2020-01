Tragedia ad Avellino, 55enne colto da malore muore in uno studio notarile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Dramma nel pomeriggio al centro di Avellino. Un 55enne è morto mentre si trovava all’interno di uno studio notarile del capoluogo. Infarto fulminante. Immediato l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. L'articolo Tragedia ad Avellino, 55enne colto da malore muore in uno studio notarile proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

ottopagine : Tragedia ad Avellino, colto da malore muore 55enne #Avellino - carloangeli : RT @Gubbo1: @RadioSavana @chiossimanuela2 È una tragedia di 2 anni fa (non che sia meno grave, sia chiaro). - Gubbo1 : @RadioSavana @chiossimanuela2 È una tragedia di 2 anni fa (non che sia meno grave, sia chiaro). -