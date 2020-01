Tiro con l’arco, World Series Sydney 2020: tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento dell’anno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il panorama mondiale di Tiro con l’arco ha in programma a Sydney (Australia) la prossima tappa di World Series. La manifestazione si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 gennaio e vedrà in scena arcieri provenienti da tutto il mondo. Dopo la splendida tappa di Roma, con l’incredibile trionfo dell’azzurro Marco Galiazzo, ai danni del numero uno del ranking Brady Ellison, l’Italia si presenterà quindi al primo appuntamento di questo 2020 cruciale con le Olimpiadi di Tokyo sullo sfondo e un torneo preolimpico in cui andrà a caccia del pass per il Giappone con i due terzetti. Nella tappa australiana, col valore di 250 nel circuito mondiale proprio come quella di Roma e non di 1000 come i prossimi due appuntamenti, sarà proprio la selezione aussie a fare la voce grossa in termini di partecipazione con un gran numero di atleti iscritti in tutte le discipline. Da ... Leggi la notizia su oasport

