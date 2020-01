Stipendi, pagamenti entro il 12 gennaio: il motivo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Forse non tutti lo sanno, ma il pagamento degli Stipendi entro il 12 gennaio è quasi un obbligo per le aziende. Per il 2020, inoltre, il limite sarebbe stato addirittura anticipato al 10 gennaio per le banche e all’11 per le Poste Italiane e il motivo risiede nel principio di cassa allargato: il reddito da lavoro dipendente, infatti, si considera percepito nell’anno d’imposta se corrisposto entro il 12 gennaio successivo. Stipendi: pagamenti entro il 12 gennaio Il cosiddetto “principio di cassa allargato” rende conveniente dal punto di vista fiscale pagare gli Stipendi e i compensi di dicembre entro il 12 gennaio dell’anno successivo per poterli considerare di competenza dell’anno appena concluso. In caso contrario, il reddito della mensilità di dicembre, percepito oltre il 12/1, confluisce nel reddito del nuovo anno. A complicare il tutto, ... Leggi la notizia su notizie

