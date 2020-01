Rifiuti a Napoli, l’assessore Del Giudice: “A terra ancora 200 tonnellate” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Raffaele Del Giudice: l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli fa il punto sul problema Rifiuti. Il governatore De Luca: “Regione pronta ad aiutare aumentando i conferimenti ad Acerra”. Dopo il sindaco Luigi de Magistris, anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, fa il punto sul problema Rifiuti, di cui persistono ancora grandi … L'articolo Rifiuti a Napoli, l’assessore Del Giudice: “A terra ancora 200 tonnellate” proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

VincenzoDeLuca : La situazione-rifiuti a #Napoli, specie in alcune aree come Scampia, è davvero insostenibile. Serve un intervento s… - enpaonlus : Napoli: gattino travolto e ucciso, dopo sette giorni è ancora in strada tra petardi e rifiuti… - TeleCapriNews : #Stoccaggio illecito di rifiuti, denunce e #sequestri -