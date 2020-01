Oroscopo Mauro Perfetti della settimana: previsioni 12-18 gennaio 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Oroscopo di Mauro Perfetti: le previsioni del weekend e della prossima settimana 12-18 gennaio 2020 Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Mauro Perfetti del weekend e della settimana 12 – 18 gennaio 2020. Secondo il famoso l’astrologo, volto di Detto Fatto di Bianca Guaccero, si profila una settimana interessante per l’Ariete ricca di emozioni. Sarete attrezzati al meglio per sciogliere eventuali incomprensioni che si trascinano. Pr i single ci saranno delle buone nuove: cercate di coglierle. Le Stelle incendieranno la complicità tra Toro e la persona prescelta. Per Mauro Perfetti, i single, la scintilla della passione potrebbe scoccare. Voi del segno dei Gemelli scoprirete chi è davvero meritevole del vostro amore. Il ritmo degli impegni di lavoro si preannuncia frenetico. Cercate di scoprire dove stato sbagliando e dove state andando. Secondo ... Leggi la notizia su lanostratv

