“Non è un Paese per mamme”: in Italia cresce il numero di donne che si dimettono dopo aver partorito (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sale il numero di mamme lavoratrici che lasciano la professione “Non è un Paese per mamme” è il titolo del libro della giornalista Paola Setti, che racconta di come in Italia le scelte lavorative delle donne siano ancora drammaticamente influenzate dalla maternità: sempre più donne abbandonano la carriera dopo il parto, perché gli impegni familiari sono incompatibili con quelli professionali e con le aspettative dei propri datori di lavoro. “Quando torni al lavoro devi essere come prima”, le dicevano prima che andasse in maternità. “Tanti auguri e mi raccomando, rivogliamo la Paola di sempre, quella che lavora come un uomo: mi dicevano così e lo prendevo come un complimento, poi ho capito che era un’aberrazione. Ma una donna che diventa mamma non è più quella di prima, per fortuna”, scrive Setti nel libro. E in effetti gli ultimi dati dimostrano ... Leggi la notizia su tpi

