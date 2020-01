Napoli Inter: le difficoltà nel seguire Brozovic (Di giovedì 9 gennaio 2020) Brozovic è stato tra i protagonisti di Napoli-Inter. I partenopei non sono riusciti a prendere le contromisure su di lui Una delle priorità degli avversari dell’Inter è quella di prendere le contromisure a Brozovic. Il Napoli alternava Fabian Ruiz ed Allan, che a turno si alzavano sul vertice basso avversario. Tuttavia, il pressing ha funzionato male, l’Inter è riuscita agevolmente a risalire palla a terra. Non a caso, Brozovic è stato il giocatore dei nerazzurri con più passaggi totali, 65. Un esempio nella slide sopra, in cui la squadra serve il croato alle spalle degli attaccanti rivali, senza che nessuno lo abbia seguito. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

