Mila Suarez Instagram, seducente in bikini alle Seychelles: «Sei stupenda!» (Di giovedì 9 gennaio 2020) La bellissima Mila Suarez, ex volto noto del Grande Fratello, con il suo fisico da modella continua ogni giorno attraverso il suo profilo social a fare strage di cuori. La showgirl si trova in vacanza alle Seychelles e così ha pensato bene di condividere alcuni momenti di questa sua avventura con i suoi followers. Poche ore fa su Instagram Mila Suarez ha postato una sua foto in bikini decisamente sensuale. Il micro costume lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Le sue curve sono mozzafiato. I suoi ammiratori hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Impossibile resistere al fascino innato di Mila. Leggi anche –> Mila Suarez Instagram, curve strizzate nel bikini: «Irresistibile!» Mila Suarez Instagram: seducente in bikini alle Seychelles L’affascinante Mila Suarez ha postato una sua foto al mare che ha nettamente migliorato la giornata dei ... Leggi la notizia su urbanpost

