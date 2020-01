Mafia, 21 enti locali sciolti per infiltrazioni nel 2019: 8 casi in Calabria, sette in Sicilia. Avviso Pubblico: “Con le proroghe è record dal 1991” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ventuno enti locali sciolti per Mafia e 26 proroghe di precedenti scioglimenti. Il 2019 diventa così l’anno con maggiori comuni senza guida per infiltrazioni della criminalità organizzata da quando, nel 1991, è entrata in vigore la legge che disciplina l’istituto. Nel calcolo di Avviso Pubblico – rete di enti locali e Regioni contro le mafie – finiscono 8 comuni calabresi, 7 siciliani, 3 pugliesi, 2 campani e uno lucano. Le amministrazioni commissariate nel 2019 in Calabria sono quelle di Careri, nel Reggino e già sciolta una prima volta nel 2012; Sinopoli, già sciolto nel 1997; Africo, che era già stata colpita dal provvedimento nel 2019, e sempre in provincia di Reggio Calabria altri tre Comuni: San Giorgio Morgeto, Palizzi e Stilo. Inoltre, sono stati colpiti dal decreto l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e quella di Catanzaro. In Sicilia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

