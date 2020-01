La Sicilia eletta dal New York Times meta turistica del 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il New York Times incorona la Sicilia tra le mete del 2020 e prevede un aumento delle presenze turistiche americane sull’isola. Se la Sicilia totalizzerà nel 2020 un’impennata delle presenze turistiche, il merito sarà anche del quotidiano di New York. Il giornale New York Times ha inserito la Sicilia, con il Molise e Urbino tra le e 52 destinazioni da visitare nel 2020. Così tra Tokyo, le Bahamas, la Groenlandia, e altre mete da sogno spicca il nome della Sicilia. Il New York Times incorona la Sicilia è la sceglie per la sostenibilità da un lato e la spinta della storia dall’altro, in un momento in cui l’industria turistica comincia a interrogarsi sulle conseguenze dei viaggi per la sopravvivenza del pianeta. New York Times, Sicilia Il fatto che in Sicilia si stia iniziando a concentrarsi sul turismo sostenibile è la ragione della scelta del giornale americano ... Leggi la notizia su direttasicilia

