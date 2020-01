Kao the Kangaroo Round 2: i proventi del gioco verranno usati per aiutare l'Australia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Come purtroppo è noto a tutti, l'Australia sta letteralmente andando a fuoco e gli sviluppatori di Kao the Kangaroo Round 2 hanno deciso di dare il loro contributo.Tate Multimedia ha infatti annunciato che a partire da oggi fino al 19 gennaio, tutti i proventi del gioco saranno donati a WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.). Inoltre i dati di vendita del gioco e l'avvenuta donazione saranno in seguito resi pubblici.Kao the Kangaroo: Round 2 è disponibile su Steam al prezzo di 1,99 euro. Come vedete il prezzo del gioco è davvero basso e acquistandolo potrete portarvi a casa un nuovo titolo e (cosa più importante) dare una mano ad un paese in grave difficoltà.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

