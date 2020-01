Indizi esaltanti sul OnePlus 8: c’entra il display che monterà (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si aspetta trepidanti l'arrivo di OnePlus 8, il prossimo top di gamma del produttore cinese, che anche al CES 2020 di Las Vegas si è dato un gran da fare presentando ai presenti il OnePlus Concept One, un dispositivo che, nelle forme e nelle specifiche, ricorda il OnePlus 7T Pro, fatta eccezione per il retro, contraddistinto da una lastra in vetro elettrocromico, all'occorrenza in grado di nascondere la fotocamera posteriore e di fungere da filtro polarizzatore per l'ottenimento di scatti più dettagliati sotto la luce del sole. Dopo aver visto tutto questo è anche giusto scatti la curiosità di capire, o per lo meno di intuire, cosa l'azienda ha in serbo per noi relativamente al OnePlus 8 (senza tralasciare l'arrivo anche del OnePlus 8 Lite, versione economica del prossimo top di gamma, che tutto sembra tranne un dispositivo di fascia media, come suggeriscono le specifiche che ... Leggi la notizia su optimaitalia

