Il sollievo dei tabloid per la "Megxit" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Londra - La rinuncia del principe Harry e di Meghan Markle è stata accolta con un sospiro di sollievo dai tabloid inglesi, che da tempo portano avanti una battaglia mediatica contro l’attrice americana. La stampa popolare l’ha sempre percepita come un corpo estraneo e ha messo in discussione il suo attaccamento alla monarchia. La scelta di abbandonare la famiglia reale ed emigrare in Canada è anche frutto di una lunga guerra mediatica tra Meghan e la stampa di destra, che ha reso l’attrice americana un personaggio molto divisivo. I tabloid gli hanno affibbiato il soprannome di “Princess of Woke” - che significa grosso modo “Principessa del politicamente corretto” - per sottolineare le prese di posizione progressiste di Meghan sui temi politici e sociali su cui generalmente la monarchia non interviene. La coppia si è ... Leggi la notizia su huffingtonpost

