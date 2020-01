Il regista Lorenzo Raveggi fra Jasmine Carrisi, Netflix e l’ATISB (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le feste hanno portato a Firenze la grande notizia del serio coinvolgimento e interessamento di una distribuzione mondiale cinematografica americana (top secret) e una televisiva (Netflix) per il recente progetto film “La Dama e l’Ermellino” e il meno recente “Niccolò Machiavelli, il Principe della politica”. Il regista fiorentino Lorenzo Raveggi, autore degli stessi, punta altresì sulla figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, la giovane Jasmine Carrisi già interprete esordiente della figura di Isabella d’Aragona nel lungometraggio che celebra il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci e sostiene inoltre che la stessa Leccese possa essere affiancata a una famosa attrice americana già presente nel cast del suo Machiavelli. Raveggi in questi giorni è a lavoro per l’ATISB, Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida. Infatti, Sabato 11 Gennaio ore 16, al cinema Everest di San Casciano ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Il regista Lorenzo Raveggi fra Jasmine Carrisi, Netflix e l’ATISB - - PaeseseraTos : Il regista Lorenzo Raveggi fra Jasmine Carrisi, Netflix e l’Atisb - furioso_george : @Torrenapoli1 intanto anche contro la Lazio si gioca senza regista e forse ancora con Di Lorenzo centrale. Vabbè ma… -