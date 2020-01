Elisa e Sonia travolte a Senigallia, l’investitore ai domiciliari: “Vuole incontrare i parenti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Arresti domiciliari per Massimo Renelli, l’autotrasportatore arrestato dalla polizia per duplice omicidio stradale, aggravato dallo stato d'ebbrezza, dopo aver investito e ucciso due donne all'uscita della discoteca "Megà", nell'hinterland di Senigallia. L'uomo si è detto distrutto per l'accaduto e ha chiesto di incontrare i familiari di Sonia Farris ed Elisa Rondina. Leggi la notizia su fanpage

viverefano : Travolte fuori dalla disco: lutto cittadino per Elisa e Sonia. Il decreto del sindaco Aguzzi - Marc0Ferri : Aguzzi firma il decreto: il giorno dei funerali di Elisa e Sonia a Colli al Metauro sarà lutto cittadino - xenonian1 : RT @nonvotoilpd: Roma, italiano ubriaco al volante ammazza Gaia e Camilla: arrestato Bolzano, italiano ubriaco al volante ammazza 6 vente… -