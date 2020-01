Cori razzisti contro Balotelli, arriva la decisione durissima (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cori razzisti contro Balotelli, oggi arriva una pesantissima punizione per l’uomo colpevole. La legge ha fatto il suo corso, trovando e punendo chi ha infranto le regole. Tutti ricordano i Cori razzisti intonati contro Balotelli lo scorso novembre 2019. Il centravanti del Brescia era a Verona, a giocare contro l’Hellas in una gara valida per … L'articolo Cori razzisti contro Balotelli, arriva la decisione durissima proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

