Codice della strada - Multa per smartphone alla guida, facciamo chiarezza (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da qualche ora circolano in rete notizie su presunte modifiche al Codice della strada in procinto di entrare in vigore. Ecco alcuni strilli a titolo di esempio: alla Camera dei Deputati sono in corso di votazione nuove norme di sicurezza che andranno a interessare soprattutto l'utilizzo del telefono cellulare alla guida e l'eccesso di velocità; alla Camera dei Deputati è all'ordine del giorno la votazione per le norme di sicurezza che andranno a interessare soprattutto l'utilizzo del telefono cellulare alla guida e l'eccesso di velocità; Codice della strada, pronte altre modifiche: nel mirino cellulari e alta velocità. Nulla di tutto ciò è vero, visto che, a oggi, non è ancora nemmeno stata calendarizzata la discussione nellaula della Camera della proposta di legge di modifica del Codice della strada approvata lo scorso luglio in commissione trasporti.Il 14 gennaio il calendario dei ... Leggi la notizia su quattroruote

