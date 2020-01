Ciak in piazza Borsa, folla di fan sul set per Serena Rossi (VIDEO) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una vera e propria folla ha accolto ieri pomeriggio Serena Rossi in piazza Borsa a Napoli. L’attrice partenopea è arrivata per le riprese della nuova fiction di Rai 1 “Mina Settembre”, la storia tratta dai romanzi del giallista partenopeo Maurizio De Giovanni (già autore de’ I Bastardi di Pizzofalcone) che vedremo molto probabilmente nell’autunno di quest’anno. La folla non si fa attendere. Spintoni, urla, richieste di autografi e applausi. Serena sorride. Saluta. Tra un Ciak e l’altro si compiace per i complimenti. Poi torna a vestire i panni dell’ attrice, si fa seria. Nella fiction l’esplosiva protagonista è un assistente sociale, Mina, diminutivo di Gelsomina, che affronterà diversi casi di ingiustizia in una città difficile come la Napoli dei Quartieri Spagnoli. Una donna dal carattere deciso e ben ... Leggi la notizia su anteprima24

