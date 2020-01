Brexit, Regno Unito dice addio all’Erasmus. Studenti furiosi sui social (Di giovedì 9 gennaio 2020) Brexit, il Regno Unito dice addio all’Erasmus. Studenti furiosi sui sociale. Il governo frena: “Negozieremo un accordo”. LONDRA (INGHILTERRA) – Brexit, il Regno Unito dice addio all’Erasmus. Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2020, la Camera dei Comuni ha votato contro un emendamento che costringeva il Paese a partecipare al programma dello scambio degli Studenti anche dopo l’anno in corso e di conseguenza dopo l’uscita dall’Ue. Il Parlamento ha deciso di non far passare questo provvedimento con gli Studenti inglesi che dal 2021 non potranno più aderire al progetto di trascorrere un periodo di studi all’estero per imparare o rafforzare una lingua straniera. Studenti infuriati sui social La decisione di interrompere, almeno per il momento, questa collaborazione ha portato gli Studenti a ribellarsi sui social. ... Leggi la notizia su newsmondo

