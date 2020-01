Brexit, il Regno Unito cancella l’Erasmus dopo il 2020: stop ai finanziamenti per il programma di scambio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Con Brexit il popolo britannico dice addio anche al progetto Erasmus. La questione è stata definita una volta per tutte ieri pomeriggio con la netta bocciatura di un emendamento alla legge di ratifica del divorzio da Bruxelles presentato dall’opposizione liberaldemocratica in una Camera dei Comuni ormai dominata dai conservatori di Boris Johnson dopo la vittoria elettorale del mese scorso. Con 344 voti favorevoli e 254 contrari, è stato bocciato l’emendamento ‘New Clause 10’, secondo cui l’esecutivo avrebbe dovuto avviare i negoziati con l’Europa per mantenere in vita dopo il 2020 – quando Brexit entrà in vigore – il progetto Erasmus+, che ha permesso a centinaia di migliaia di studenti in tutta Europa di trascorrere un periodo di formazione nei paesi comunitari. La decisione della Camera bassa è stata aspramente criticata sui social, ma non è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

antoguerrera : ?? Brexit, il Regno Unito dice addio al programma Erasmus+ ?? Il mio racconto del voto del Parlamento ieri notte, p… - repubblica : Brexit, il Regno Unito dice addio all'Erasmus - giusmo1 : (Inqualificabile) #Brexit, il Regno Unito dice addio all'Erasmus -