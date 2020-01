Auto elettriche e guida autonoma, Deloitte: “Ai consumatori non interessano” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mentre a Las Vegas va in onda tutto il meglio dell’elettromobilità al silicio, Deloitte – società attiva nel campo dei servizi di consulenza e revisione – rilascia i risultati di una ricerca che sembra ridimensionare l’ubriacatura di futurismo del Consumer Electronics Show: e lo fa vis-à-vis coi costruttori che quel salto tecnologico lo stanno teorizzando e promuovendo, ovvero proprio nell’ambito del Ces. In estrema sintesi, l’analisi di Deloitte afferma che le case Automobilistiche stanno investendo miliardi di dollari in elettrificazione e guida Autonoma, due aree tecnologiche in cui, però, i consumatori mostrano un interesse mediocre. Più esplicitamente, lo studio sottolinea l’ambivalenza che gli acquirenti di Auto provano nei confronti di tali avanguardie, le stesse per cui l’importo che il pubblico è disposto a pagare è ben al di sotto di quanto auspicano le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

dellorco85 : Per l'#EmiliaRomagna in questi 2 anni al Governo il #M5S ha stanziato centinaia di milioni per manutenzione ponti,… - sole24ore : Se il ceto medio scompare chi comprerà le #auto #elettriche? - dellorco85 : Ho rilasciato un'intervista a @InsideEVs, il primo webmagazine americano dedicato alla mobilità elettrica. <<< L’… -