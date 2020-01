Audi - A1 e Q2: nuove versioni a listino in Italia (Di giovedì 9 gennaio 2020) La gamma Italiana delle Audi A1 e Q2 si arricchisce di nuove varianti. Si aggiornano infatti le motorizzazioni e gli accessori, con il debutto a listino dell'A1 Citycarver che abbiamo già provato in anteprima con una serie di accessori specifici. L'Audi A1 Sportback è offerta a partire da 22.200 euro, cifra che sale a 24.300 euro per la Citycarver, mentre la Q2 è disponibile a partire da 26.900 euro.I nuovi allestimenti della Q2. Per la Q2, l'Audi introduce la versione 35 TFSI con il 1.5 turbo benzina da 150 CV dotato del sistema Cod (Cylinder on demand). Viene rivista inoltre la gamma degli allestimenti ed è stata arricchita la dotazione degli accessori senza variazioni sul prezzo. Le versioni disponibili sono ora denominate Q2, Business, Admired, S line edition e Identity Black: la Business aggiunge il cruise control adattivo, il display a colori nella strumentazione, i gruppi ... Leggi la notizia su quattroruote

CarolinaVendra3 : Audi Q2 2020: nuove versioni per il SUV tedesco [FOTO] - fabiocavagnera : RT @motorionline: #AudiQ2 2020: nuove versioni per il SUV tedesco - motorionline : #AudiQ2 2020: nuove versioni per il SUV tedesco -