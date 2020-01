Anticiclone invincibile, durerà ancora a lungo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alessandro Ferro Un mostruoso Anticiclone continuerà a dominare almeno per altri 7-10 giorni. Notizie non buone per il Nord Italia dove continueranno forti nebbie ed accumulo di inquinanti sulle grandi città In estate, spesso, si assiste al dominio incontrastato dell'Anticiclone africano anche per intere settimane. Ma adesso siamo in piena stagione invernale e le anomalie sono due: la natura dell'alta pressione (di stampo sub-tropicale, africana) e la sua tenuta, che ormai dura da oltre una settimana e pare volersi rinforzare, ulteriormente, nel corso del week end e dei prossimi giorni. Le nebbie regnano al Nord La stagnazione dell'aria a causa della forza dell'Anticiclone che non consente alcuna ventilazione degna di nota, fa accumulare, oltre alle particelle inquinanti, anche l'umidità che sulle pianure settentrionali si traduce in nebbia. Le grandi città della Val Padana ... Leggi la notizia su ilgiornale

