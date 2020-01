Aneurisma dell’aorta addominale: più a rischio “gli uomini over 60 con pressione alta e cardiopatie” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Aneurisma dell’aorta addominale colpisce 84mila italiani, in prevalenza uomini, oltre i 75 anni, ipertesi e fumatori, e può manifestarsi senza preavviso con conseguenze molto pericolose: sono circa 6 mila le vittime ogni anno in Italia. La diagnosi precoce, ancora troppo poco frequente, potrebbe salvare molte vite. “L’Aneurisma dell’aorta addominale consiste in una dilatazione patologica dell’arteria più importante del corpo, che veicola il sangue dal cuore a tutti gli organi. Nel tratto addominale perde elasticità e nel tempo l’Aneurisma può andare incontro a una rottura“, spiega Tommaso Tombesi, chirurgo vascolare del Gruppo sanitario Usi. “Le cause sono aterosclerosi, infiammazioni delle arterie o eventi traumatici, purtroppo però i campanelli d’allarme non sono sempre riconoscibili. Il paziente non percepisce ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

