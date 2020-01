Amelio: «Favino un Craxi perfetto in Hammamet» (Di giovedì 9 gennaio 2020) HammametHammametHammametHammametHammametHammamet«Che Dio benedica Pierfrancesco Favino!», dice apertamente Gianni Amelio, regista di Hammamet (dal 9 gennaio nelle sale), al suo attore (perfetto) che nel suo film veste i panni di Bettino Craxi. «Senza di lui questo film non sarebbe mai nato perché sfido chiunque a trovare un professionista che potesse interpretare il presidente in questo modo». Favino si mimetizza dietro il trucco per trasformarsi magicamente in Craxi con la voce, le movenze, i gesti e l’andatura. “Picchio”, come lo chiamano gli amici, ancora una volta si conferma uno degli attori italiani più bravi e poliedrici (da 13 febbraio lo vedremo anche in Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino). «Abbiamo lavorato affinché il trucco si potesse dimenticare», afferma il diretto interessato, «dopo cinque ore di rituale mi mettevo gli occhiali e lì arrivava il ... Leggi la notizia su vanityfair

