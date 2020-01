Addio di Harry e Meghan alla Casa Reale inglese: "Saremo indipendenti" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Eleonora Barbieri Dimissioni ufficiali: i duchi rinunciano allo status e lavoreranno. Col sigillo di Elisabetta Certo, dimettersi proprio quando si ha avuto un figlio da poco, è una iniziativa quanto meno azzardata. Però diciamo che dimettersi da senior royal non è che sia uguale a lasciare un posto da impiegato, o da cassiere. Uno che non è più senior royal, insomma, resta pur sempre un royal, anche se in versione ridotta: e tali saranno, d'ora in avanti, i duchi del Sussex, Harry e Meghan. Harry, il principe, non vuole fare più il principe, e questo potrebbe essere assai deludente, da un certo punto di vista. Dall'altro, Harry e Meghan, coppia sui generis, per colpa di lei ovviamente, dicono tutte le malelingue, intendendo che influenzerebbe negativamente l'erede al trono in certe scelte fuori linea rispetto al profilo di Buckingham Palace, in questo modo ufficializzano ... Leggi la notizia su ilgiornale

