Sky: l’Inter sorpassa il Napoli per Kumbulla (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Novità sul mercato per Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona è tra gli obiettivi del Napoli, ma in queste ore, secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe stato l’inserimento dell’Inter nella trattativa. I nerazzurri appaiono addirittura in vantaggio in questo momento sul club azzurro l’Hellas Verona vuole lasciare loro una corsia preferenziale per il prossimo mercato di giugno, la mossa decisiva è stata il trasferimento Federico Dimarco alla corte di Juric. La milanese sembra aver così prenotato Kumbulla per l’estate. L'articolo Sky: l’Inter sorpassa il Napoli per Kumbulla ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

