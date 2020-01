Secondo trimestre 2020 caldo per 7 device Huawei: elenco dei modelli che otterranno EMUI 10 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Arrivano alcune indicazioni estremamente interessanti per quanto riguarda specifici smartphone Huawei. In particolare, dopo il gruppetto di device menzionati la scorsa settimana sulle nostre pagine, a proposito dei prossimi in lista tra quelli destinati a ricevere l'aggiornamento con EMUI 10, oggi 8 gennaio è utile concentrarsi su quelli che avranno modo di fare questo step durante il Secondo trimestre del 2020. Almeno sette dispositivi che dobbiamo aggiungere, pertanto, ai vecchi elenchi. Le new entry Huawei in ottica EMUI 10 nel 2020 Passando a questioni più concrete, oggi è giusto soffermarsi su modelli che finora non hanno avuto grande visibilità toccando un argomento come quello dell'aggiornamento EMUI 10. Stando al quanto riportato dal sito Huawei Update, infatti, il focus deve spostarsi necessariamente sui vari Huawei P smart, P Smart +, Enjoy 10S, P smart z, Nova 5, Nova ... Leggi la notizia su optimaitalia

