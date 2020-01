Roma, Zaniolo: «Le critiche mi aiutano ad essere più forte» – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo si racconta: il giovane centrocampista della Roma parla delle critiche ricevute che gli sono servite come motivazione – VIDEO Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, si racconta: ecco le sue parole sulle critiche ricevute, utilizzate come motivazione per far meglio. «Nella mia vita calcistica fino ad adesso ho avuto sempre più delusioni che soddisfazioni, le critiche mi sono servite ad essere più forte. Ma non mi hanno mai abbattuto ed venivo sempre ad allenarmi con il sorriso. Roma è una piazza che chiede tanto». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

EuropaCalcio : #Roma, #Zaniolo: 'La prima chiamata in Nazionale una sorpresa, pensavo fosse un errore!' - GabASROMA : RT @AliprandiJacopo: #Zaniolo: 'Ancora adesso non sto realizzando tutto quello che sto facendo. Forse è la mia forza, forse no. Io penso og… - LAROMA24 : ?? #Zaniolo: 'Il giorno dell'esordio al Bernabeu sembravo paralizzato. Alla prima convocazione della Nazionale ho pi… -