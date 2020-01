Rifiuti tossici in fiamme: sequestrata ditta nella “terra dei fuochi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marco Evangelista (Ce) – I Carabinieri Forestale appartenenti al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Caserta, N.I.P.A.A.F., durante l’espletamento di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno dei “roghi tossici” nell’ambito della problematica di emergenza ambientale della c.d. “terra dei fuochi”, ha avvistato a distanza una colonna di fumo di colore scuro elevarsi dall’interno della zona A.S.I. del comune di San Marco Evangelista (CE). L’immediato intervento permetteva di accertare che, nel piazzale di un opificio, dislocato nella zona industriale del predetto comune, era in atto una combustione di Rifiuti riposti all’interno di in un cassone in acciaio dalle dimensioni di m 2 x 3 ed altezza di cm 50 circa. Rifiuti costituiti, per quanto caratterizzabili a vista, da materiale ... Leggi la notizia su anteprima24

