Referendum prescrizione 2020: scopo e possibile quesito: c’è già un testo? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Referendum prescrizione 2020: scopo e possibile quesito: c’è già un testo? La nuova prescrizione è da poco in vigore e ciò nonostante, i malumori e le opinioni contrarie continuano a farsi sentire con durezza. In particolare, l’Organismo congressuale forense (OCF) ha progettato un quesito referendario esplicitamente mirato all’abrogazione della riforma della prescrizione, valevole dallo scorso primo gennaio. Vediamo di seguito più nel dettaglio quali potrebbero essere le novità in proposito. Se ti interessa saperne di più sulla riforma della prescrizione e il correlato stop a partire da inizio 2020, clicca qui. Referendum prescrizione: perchè è stata lanciata l’idea? In effetti, il Referendum prescrizione è ormai un’ipotesi assai concreta, tanto che nei prossimi tempi il relativo testo sarà formalizzato al fine di garantirne l’ammissibilità; ... Leggi la notizia su termometropolitico

