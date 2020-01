"Reazione entro i limiti dell'Onu" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un’azione condotta per “legittima difesa” contro un “attacco terroristico”. Un’azione che ha preso di mira “obiettivi legittimi secondo il diritto interazionale”, nel pieno rispetto dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Se il presidente iraniano Hassan Rohani, rivolgendosi agli iraniani, utilizza il linguaggio forte della vendetta - “Taglieremo le gambe agli Usa, come loro hanno tagliato la mano al generale Qassem Soleimani – la volontà di Teheran di restare entro i limiti dell’Onu, evitando azioni e provocazioni non conformi al diritto internazionale, è evidente nelle parole scelte dal ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e dall’ambasciatore di Teheran all’Onu Majid Takht-e Ravanchi. Parole che indicano la volontà della Repubblica islamica di dare un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

