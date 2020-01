Real Madrid, maglia coi nomi in arabo per la Supercoppa di Spagna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Real Madrid maglia Supercoppa – Tutto pronto per la nuova Supercoppa di Spagna. L’edizione 2019 – al via questa sera con la sfida tra Valencia e Real Madrid – sarà la prima con il nuovo format “Final Four”, che prevede quattro partecipanti (Valencia, Real, Barcellona e Atletico Madrid), le quali si sfideranno in due semifinali … L'articolo Real Madrid, maglia coi nomi in arabo per la Supercoppa di Spagna è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi la notizia su calcioefinanza

