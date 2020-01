Pitti Uomo, la tecnologia di Save the Duck per un Pianeta green (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Firenze, 8 gen. (askanews) – In Gore-Tex riciclato, senza additivi chimici, disegnato da un designer giapponese: è la nuova linea Protech, di Save the Duck. A illustrarla è Nicolas Bargi, ad di Save the Duck, a Pitti Uomo, in corso a Firenze. “Quest’anno abbiamo creato una nuova linea che si chiama Protech, è una tecnologia che deriva direttamente dalla tuta di Kuntal Joisher, che è stato il primo a scalare la cima dell’Everest con una tuta sintetica. Ne abbiamo ricavato questa linea che è una entry luxury, come posizionamento. Vogliamo fare la prima fascia prezzo del segmento lusso. Ci siamo fatti disegnare questa nuova linea da un disegnatore giapponese, di Tokyo, che si chiama Satoshi Yamane, che ha dato dei fit over molto moderni e dei tagli molto tecnici. Tutta la linea Protech è in Gore-Tex riciclato senza ftalati, quindi senza additivi chimici che sono ... Leggi la notizia su notizie

