Partenio-Lombardi, intesa raggiunta tra comune e società per i lavori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Accordo trovato tra l’Us Avellino 1912 e l’Ente di Piazza del Popolo per la messa in sicurezza del “Partenio-Lombardi”. Nel pomeriggio odierno si è svolto il tavolo di confronto tra le parti per affrontare le scadenze imminenti per la struttura di Contrada Zoccolari. Entro il prossimo 2 febbraio vanno sistemate le sedute, tornelli ed altri interventi indicati da parte del Gos. Al tavolo hanno preso parte il sindaco Gianluca Festa, l’assessore allo sport, Giuseppe Giacobbe e il Dirigente al Patrimonio, Michele Arvonio hanno incontrato l’amministratore delegato del club irpino, Filippo Polcino il nuovo Segretario Generale, Giuseppe Izzo. Al termine della riunione ha tracciato un bilancio l’amministratore delegato. “C’è stata grande collaborazione da parte del comune, si ... Leggi la notizia su anteprima24

