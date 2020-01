Ombre sull’aereo caduto a Teheran: l’Ucraina non crede più all’incidente tecnico. Sospesi i voli da Kiev all’Iran (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’otto gennaio 2020 il volo Ukraine International Airlines PS752 diretto a Kiev da Teheran è precipitato poco dopo il decollo causando la morte di tutti i presenti a bordo, per un totale di 176 vittime. Secondo le prime dichiarazioni delle autorità iraniane il disastro sarebbe stato causato da un incendio a un motore, ma le autorità ucraine iniziano a dubitare e la linea aerea ha deciso di annullare ogni volo previsto verso l’Iran a tempo indeterminato. Di seguito il comunicato pubblicato nella pagina Facebook della compagnia: Information for passengers of UIA suspended flights to/from Tehran Due to the situation in the region, UIA announces the suspension of its scheduled flights between Kyiv and Tehran, effective 08 January, 2020, until further notice. The decision made by the management of the UIA and confirmed as a prohibition issued by State Aviation Administration ... Leggi la notizia su open.online

