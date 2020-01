Nintendo Switch: Il 2020 è l’anno di Oddworld – 3 giochi in arrivo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il 2020 è l’anno di Oddworld per Nintendo Switch, 3 giochi sono in arrivo e il primo di questi è Oddworld Stranger’s Wrath previsto per il 23 Gennaio. Oddworld arriva su Nintendo Switch con 3 giochi Nintendo ha siglato una partnership con Oddworld Inhabitants e il publisher Microids, allo scopo di portare sulla console 3 giochi della serie.Il primo gioco è quello menzionato, i restanti due invece non sono ancora stati svelati ma potrebbe trattarsi o dei primi capitoli della serie o di Munch’s Odyssey. Salvo imprevisti quest’anno sarà disponibile anche il nuovo titolo della serie ossia Oddworld Soulstorm, per ora non incluso negli accordi. Per quanto riguarda Oddworld Stranger’s Wrath HD, il titolo sarà disponibile sia in digitale tramite eShop che edizione fisica in versione Standard e Limitata. Stephane ... Leggi la notizia su gamerbrain

